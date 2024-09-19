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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1797 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1797 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1797 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1797 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24775 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1797 IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
904 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Перу 4 эскудо 1797 IJ на аукционе Heritage - January 14, 2015
Перу 4 эскудо 1797 IJ на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
1645 $
Цена в валюте аукциона 1645 USD
Перу 4 эскудо 1797 IJ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Перу 4 эскудо 1797 IJ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1797 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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