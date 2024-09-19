Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1797 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1797 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24775 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
904 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
1645 $
Цена в валюте аукциона 1645 USD
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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