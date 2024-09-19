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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1794 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1794 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1794 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1794 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 4750 USD. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1450 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1709 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Stack's - January 14, 2023
Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Stack's - August 24, 2022
Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Heritage - August 18, 2022
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Heritage - May 20, 2021
Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Heritage - May 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1794 IJ на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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