Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1794 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1794 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 4750 USD. Торги состоялись 15 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1450 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1709 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 августа 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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