Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1798 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1798 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5067 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3200 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
2424 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 августа 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Naumann
Дата 6 августа 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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