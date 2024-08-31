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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1798 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1798 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1798 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1798 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5067 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3200 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2254 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
2424 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Heritage - August 8, 2019
Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Heritage - August 8, 2019
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Jesús Vico - March 1, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Naumann - August 6, 2017
Продавец Naumann
Дата 6 августа 2017
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Stack's - August 4, 2017
Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1798 IJ на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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