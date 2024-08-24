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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1799 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1799 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1799 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1799 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3640 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1450 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1514 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Heritage - November 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Heritage - December 19, 2019
Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Heritage - December 19, 2019
Продавец Heritage
Дата 19 декабря 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Heritage - June 14, 2018
Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Heritage - June 14, 2018
Продавец Heritage
Дата 14 июня 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Jesús Vico - March 1, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Heritage - January 17, 2018
Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Morton & Eden - December 8, 2017
Продавец Morton & Eden
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Heritage - September 22, 2015
Перу 8 эскудо 1799 IJ на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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