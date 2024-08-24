Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1799 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1799 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3640 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1450 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 декабря 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 июня 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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