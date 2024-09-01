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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1799 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1799 IJ
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
4 эскудо 1799 IJ
Средняя цена 570 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 эскудо 1799 IJ
Средняя цена 390 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1799 IJ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 3
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