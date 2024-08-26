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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1799 года IJ (Перу, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1799 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3501 проданному на аукционе Stack's Bowers за 690 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1799 IJ на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Перу 4 эскудо 1799 IJ на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
572 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Перу 4 эскудо 1799 IJ на аукционе Cayón - December 13, 2005
Продавец Cayón
Дата 13 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
Перу 4 эскудо 1799 IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 4 эскудо 1799 IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 690 USD

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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