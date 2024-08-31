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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1799 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1799 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1799 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Daniel Frank Sedwick

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1799 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 750 USD. Торги состоялись 18 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
  • Rauch (1)
  • Sedwick (2)
Перу 2 эскудо 1799 IJ на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность XF
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Перу 2 эскудо 1799 IJ на аукционе Sedwick - May 1, 2014
Продавец Sedwick
Дата 1 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Перу 2 эскудо 1799 IJ на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Перу 2 эскудо 1799 IJ на аукционе Rauch - March 25, 2011
Продавец Rauch
Дата 25 марта 2011
Сохранность VF
Цена
Перу 2 эскудо 1799 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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