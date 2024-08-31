Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1799 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Daniel Frank Sedwick
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1799 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 750 USD. Торги состоялись 18 мая 2016.
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Где продать?
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