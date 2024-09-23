Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1769 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1769
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1769 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32446 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
7509 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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