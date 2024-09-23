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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1769 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1769 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1769 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1769 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32446 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
10362 $
Цена в валюте аукциона 9600 EUR
Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
7509 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Cayón - November 30, 2022
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Heritage - November 6, 2020
Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Stack's - August 7, 2020
Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Stack's - January 19, 2020
Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе CNG - September 11, 2019
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1769 LM JM на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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