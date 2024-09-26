Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1770 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1770 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1480 проданному на аукционе Stack's Bowers за 18212.5 USD. Торги состоялись 10 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
18213 $
Цена в валюте аукциона 18212.5 USD
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