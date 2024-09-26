Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1770 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1770 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1770 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1770
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1770 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1480 проданному на аукционе Stack's Bowers за 18212.5 USD. Торги состоялись 10 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Heritage (1)
  • Stack's (3)
Перу 4 эскудо 1770 LM JM на аукционе Stack's - August 21, 2021
Перу 4 эскудо 1770 LM JM на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Перу 4 эскудо 1770 LM JM на аукционе Heritage - January 9, 2017
Перу 4 эскудо 1770 LM JM на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1770 LM JM на аукционе Stack's - January 14, 2014
Перу 4 эскудо 1770 LM JM на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
18213 $
Цена в валюте аукциона 18212.5 USD
Перу 4 эскудо 1770 LM JM на аукционе Stack's - August 19, 2011
Перу 4 эскудо 1770 LM JM на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1770 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Перу Каталог монет Карла III Монеты Перу 1770 года Все перуанские монеты перуанские золотые монеты перуанские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск