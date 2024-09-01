Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1766 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1766
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1766 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1160 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 31050 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
4712 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
2641 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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