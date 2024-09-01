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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1766 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1766 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1766 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1766
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1766 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1160 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 31050 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (3)
Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
4712 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
2641 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Tauler & Fau - November 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Stack's - August 7, 2020
Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Stack's - January 19, 2020
Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1766 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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