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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1795 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1795 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1795 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1795 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31746 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1504 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Stack's - August 24, 2022
Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе MDC Monaco - December 4, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Jesús Vico - January 23, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Bolaffi - May 31, 2019
Продавец Bolaffi
Дата 31 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1795 IJ на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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