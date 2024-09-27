Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1795 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1795 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31746 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1504 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 31 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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