Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1787 года MI (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1787 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 14382 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 8 января 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2060 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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