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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1787 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1787 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1787 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1787 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 14382 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2078 $
Цена в валюте аукциона 1925 EUR
Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2060 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Heritage - February 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Heritage - January 22, 2021
Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 MI на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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