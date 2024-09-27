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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1787 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1787 MI
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 100
Аверс
Реверс
8 эскудо 1787 IJ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
4 эскудо 1787 MI
Средняя цена 940 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 эскудо 1787 IJ
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 эскудо 1787 IJ
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1787 MI
Средняя цена 400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1787 MI
Средняя цена 340 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1787 IJ
Средняя цена 350 $
Продажи
0 1
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