Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1787 года IJ (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1787 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1842 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.
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Где продать?
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