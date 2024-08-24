Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1787 года IJ (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1787 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 30 июня 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (1)
- Heritage (2)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
- Stack's (1)
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность VF30 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск