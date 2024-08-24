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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1787 года IJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1787 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1787 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1787 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 30 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Перу 4 эскудо 1787 IJ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Перу 4 эскудо 1787 IJ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность VF30 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Перу 4 эскудо 1787 IJ на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
1722 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Перу 4 эскудо 1787 IJ на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Перу 4 эскудо 1787 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Перу 4 эскудо 1787 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Перу 4 эскудо 1787 IJ на аукционе Heritage - January 8, 2007
Перу 4 эскудо 1787 IJ на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1787 IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 4 эскудо 1787 IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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