Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1787 года IJ (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1787 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3478 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2070 USD. Торги состоялись 18 декабря 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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