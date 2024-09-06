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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1787 года IJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1787 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1787 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1787 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3478 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2070 USD. Торги состоялись 18 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
  • UBS (1)
Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
1554 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе Jean ELSEN - March 18, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе Heritage - April 19, 2016
Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе Stack's - December 19, 2007
Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе Stack's - December 19, 2007
Продавец Stack's
Дата 19 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1787 IJ на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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