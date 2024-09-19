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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1787 года MI (Перу, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1787 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Cayón Subastas за 340 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • Jesús Vico (1)
Перу 1 эскудо 1787 MI на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Перу 1 эскудо 1787 MI на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
321 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Перу 1 эскудо 1787 MI на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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