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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1787 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1787 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1787 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1787 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1941 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1787 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
1187 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Перу 4 эскудо 1787 MI на аукционе Stack's - January 17, 2018
Перу 4 эскудо 1787 MI на аукционе Stack's - January 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Перу 4 эскудо 1787 MI на аукционе Stack's - January 11, 2011
Перу 4 эскудо 1787 MI на аукционе Stack's - January 11, 2011
Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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