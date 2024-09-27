Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1787 года MI (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1787 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1941 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
1187 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
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