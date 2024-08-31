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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1800 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1800 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1800 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1800 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 64666 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 23 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Sedwick (2)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (2)
Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1628 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1654 $
Цена в валюте аукциона 18000 NOK
Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Heritage - June 24, 2021
Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Heritage - June 24, 2021
Продавец Heritage
Дата 24 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Numisma - Portugal - July 5, 2018
Продавец Numisma - Portugal
Дата 5 июля 2018
Сохранность UNC
Цена
Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Stack's - February 5, 2016
Перу 8 эскудо 1800 IJ на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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