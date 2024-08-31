Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1800 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1800 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 64666 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 23 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1654 $
Цена в валюте аукциона 18000 NOK
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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