Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1761 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1761 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1368 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 10500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
5039 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 9 мая 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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