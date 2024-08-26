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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1761 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1761 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1761 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1761 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1368 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 10500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2012.

Сохранность
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
6942 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
5039 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Cayón - May 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Warin Global Investments - May 9, 2022
Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Warin Global Investments - May 9, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 9 мая 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Heritage - December 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Heritage - November 6, 2020
Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Heritage - September 9, 2019
Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Перу 8 эскудо 1761 LM JM на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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