Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1807 года JP (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1807 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24516 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4113 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
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Где продать?
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