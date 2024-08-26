Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1807 года JP (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1807 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1807 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1807 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24516 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4113 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (12)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Cayón (8)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Goldberg (3)
  • Heritage (6)
  • Heritage Eur (1)
  • Herrero (3)
  • HERVERA (6)
  • Hess Divo (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Künker (1)
  • Monedalia.es (2)
  • Numisor (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Sedwick (3)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (6)
  • Stack's (2)
  • UBS (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • Warin Global Investments (1)
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1521 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1586 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Stack's - February 26, 2021
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Stack's - February 26, 2021
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Goldberg - June 12, 2018
Перу 8 эскудо 1807 JP на аукционе Goldberg - June 12, 2018
Продавец Goldberg
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Перу Каталог монет Карла IV Монеты Перу 1807 года Все перуанские монеты перуанские золотые монеты перуанские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск