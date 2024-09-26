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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1816 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1816 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1816 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1816 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2700 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Перу 4 эскудо 1816 JP на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
894 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Перу 4 эскудо 1816 JP на аукционе CNG - January 22, 2019
Продавец CNG
Дата 22 января 2019
Сохранность VF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 450 USD
Перу 4 эскудо 1816 JP на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 4 эскудо 1816 JP на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 4 эскудо 1816 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 4 эскудо 1816 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 4 эскудо 1816 JP на аукционе Heritage - January 7, 2013
Перу 4 эскудо 1816 JP на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1816 JP на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 4 эскудо 1816 JP на аукционе Stack's - June 15, 2011
Перу 4 эскудо 1816 JP на аукционе Stack's - June 15, 2011
Продавец Stack's
Дата 15 июня 2011
Сохранность VF
Цена
Перу 4 эскудо 1816 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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