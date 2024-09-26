Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1816 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1816 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2700 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
Сохранность
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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