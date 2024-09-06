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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1821 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1821 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1821 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1821
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1821 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1387 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 325 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2009.

Сохранность
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Перу 2 эскудо 1821 JP на аукционе Aureo & Calicó - September 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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