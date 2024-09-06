Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1821 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1821 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1387 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 325 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2009.
Сохранность
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Где продать?
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