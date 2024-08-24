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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1812 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1812 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1812 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1812 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 930 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 9000 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.

Сохранность
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  • Soler y Llach (1)
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
10184 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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