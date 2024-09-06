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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1/2 эскудо 1816 года L JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1816 года L JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 эскудо 1816 года L JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,873)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0491 oz) 1,5277 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1/2 эскудо 1816 года со знаком L JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 885 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

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Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
843 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1703 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Jean ELSEN - September 18, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Stack's - January 8, 2012
Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Heritage - January 3, 2011
Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1816 L JP на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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