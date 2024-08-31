Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1/2 эскудо 1819 года L JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,873)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0491 oz) 1,5277 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1/2 эскудо 1819 года со знаком L JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1873 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
2003 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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