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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1/2 эскудо 1819 года L JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1819 года L JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 эскудо 1819 года L JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,873)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0491 oz) 1,5277 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1/2 эскудо 1819 года со знаком L JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1873 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
Перу 1/2 эскудо 1819 L JP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Перу 1/2 эскудо 1819 L JP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1312 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Перу 1/2 эскудо 1819 L JP на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
2003 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Перу 1/2 эскудо 1819 L JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1819 L JP на аукционе Cayón - February 29, 2016
Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 1/2 эскудо 1819 L JP на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1819 L JP на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Перу 1/2 эскудо 1819 L JP на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1819 L JP на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1819 L JP на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1819 L JP на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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