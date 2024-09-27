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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1818 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1818 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1818 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1818 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 500 EUR. Торги состоялись 4 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Перу 1 эскудо 1818 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Перу 1 эскудо 1818 JP на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Перу 1 эскудо 1818 JP на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 1 эскудо 1818 JP на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1818 JP на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Перу 1 эскудо 1818 JP на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
Перу 1 эскудо 1818 JP на аукционе Jesús Vico - November 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1818 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность F
Цена
Перу 1 эскудо 1818 JP на аукционе GGN - September 23, 1995
Перу 1 эскудо 1818 JP на аукционе GGN - September 23, 1995
Продавец GGN
Дата 23 сентября 1995
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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