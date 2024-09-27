Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1818 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1818 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 500 EUR. Торги состоялись 4 мая 2016.
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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