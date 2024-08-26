Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1812 года JP "Тип 1812-1813" (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1812 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2113 проданному на аукционе Auction World за 1800000 JPY. Торги состоялись 16 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Aureo & Calicó (4)
- Goldberg (4)
- Heritage (4)
- Künker (1)
- Monedalia.es (1)
- Rio de la Plata (1)
- Stack's (2)
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 12 февраля 2008
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск