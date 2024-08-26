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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1812 года JP "Тип 1812-1813" (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1812 года JP "Тип 1812-1813" - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1812 года JP "Тип 1812-1813" - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1812 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2113 проданному на аукционе Auction World за 1800000 JPY. Торги состоялись 16 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
930 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Heritage - January 6, 2014
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Aureo & Calicó - September 25, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Heritage - October 1, 2013
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Goldberg - February 12, 2008
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Goldberg - February 12, 2008
Продавец Goldberg
Дата 12 февраля 2008
Сохранность VF
Цена
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Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Goldberg - September 25, 2007
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Goldberg - September 25, 2007
Продавец Goldberg
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
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Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 4 эскудо 1812 JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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