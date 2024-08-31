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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1821 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1821 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1821 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1821
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1821 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1226 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 500 USD. Торги состоялись 4 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (2)
Перу 1 эскудо 1821 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Перу 1 эскудо 1821 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Перу 1 эскудо 1821 JP на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1821 JP на аукционе Sedwick - May 1, 2014
Продавец Sedwick
Дата 1 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1821 JP на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1821 JP на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Перу 1 эскудо 1821 JP на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
Перу 1 эскудо 1821 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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