Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1821 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1821 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1226 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 500 USD. Торги состоялись 4 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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