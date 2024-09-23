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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1814 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1814 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1814 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1814 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1007 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1400 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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Перу 4 эскудо 1814 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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