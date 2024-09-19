Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1810 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1810 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3508 проданному на аукционе Stack's Bowers за 13800 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
9400 $
Цена в валюте аукциона 9400 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
12557 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Где продать?
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