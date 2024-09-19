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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1810 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1810 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1810 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1810 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3508 проданному на аукционе Stack's Bowers за 13800 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1810 JP на аукционе Heritage - October 1, 2013
Перу 4 эскудо 1810 JP на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
9400 $
Цена в валюте аукциона 9400 USD
Перу 4 эскудо 1810 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
12557 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Перу 4 эскудо 1810 JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 4 эскудо 1810 JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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