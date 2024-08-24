Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1814 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1814 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1814 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1814 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 950 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • Tauler & Fau (1)
Перу 2 эскудо 1814 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
798 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Перу 2 эскудо 1814 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
483 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Перу 2 эскудо 1814 JP на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 2 эскудо 1814 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Перу Каталог монет Фердинанда VII Монеты Перу 1814 года Все перуанские монеты перуанские золотые монеты перуанские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск