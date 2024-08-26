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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1816 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1816 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1816 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1816 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4390 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2500 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
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  • Cayón (3)
  • Stack's (1)
Перу 1 эскудо 1816 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Перу 1 эскудо 1816 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
2810 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Перу 1 эскудо 1816 JP на аукционе Stack's - June 15, 2011
Перу 1 эскудо 1816 JP на аукционе Stack's - June 15, 2011
Продавец Stack's
Дата 15 июня 2011
Сохранность XF
Цена
Перу 1 эскудо 1816 JP на аукционе Aureo & Calicó - September 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 сентября 2009
Сохранность F
Цена
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Перу 1 эскудо 1816 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Перу 1 эскудо 1816 JP на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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