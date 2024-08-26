Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1816 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1816 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4390 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2500 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 сентября 2009
Сохранность F
Цена
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