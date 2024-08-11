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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1814 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1814 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1814 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1814 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30427 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1 эскудо 1814 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Перу 1 эскудо 1814 JP на аукционе Heritage - January 5, 2015
Перу 1 эскудо 1814 JP на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
1880 $
Цена в валюте аукциона 1880 USD
Перу 1 эскудо 1814 JP на аукционе Heritage - January 16, 2014
Перу 1 эскудо 1814 JP на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1814 JP на аукционе Stack's - August 16, 2013
Перу 1 эскудо 1814 JP на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1814 JP на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
Перу 1 эскудо 1814 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1814 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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