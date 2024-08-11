Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1814 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1814 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30427 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
1880 $
Цена в валюте аукциона 1880 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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