Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1818 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1818 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Monedalia.es за 1950 EUR. Торги состоялись 21 марта 2024.
Сохранность
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Где продать?
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