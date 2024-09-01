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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1818 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1818 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1818 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1818 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Monedalia.es за 1950 EUR. Торги состоялись 21 марта 2024.

Сохранность
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  • Monedalia.es (1)
Перу 4 эскудо 1818 JP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Перу 4 эскудо 1818 JP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2133 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Перу 4 эскудо 1818 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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