Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1810 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1810 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4831 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1800 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность F
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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