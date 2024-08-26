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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1810 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1810 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1810 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1810 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4831 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1800 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Перу 1 эскудо 1810 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
585 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Перу 1 эскудо 1810 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
506 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Перу 1 эскудо 1810 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1810 JP на аукционе Cayón - December 28, 2017
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1810 JP на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
Перу 1 эскудо 1810 JP на аукционе Heritage - January 3, 2012
Перу 1 эскудо 1810 JP на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1810 JP на аукционе Soler y Llach - October 22, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
Перу 1 эскудо 1810 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность F
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1810 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Перу 1 эскудо 1810 JP на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Перу 1 эскудо 1810 JP на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1810 JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 1 эскудо 1810 JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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