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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1/2 эскудо 1814 года L JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1814 года L JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 эскудо 1814 года L JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,873)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0491 oz) 1,5277 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1/2 эскудо 1814 года со знаком L JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1/2 эскудо 1814 L JP на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1095 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Перу 1/2 эскудо 1814 L JP на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Перу 1/2 эскудо 1814 L JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1814 L JP на аукционе Heritage - January 7, 2021
Перу 1/2 эскудо 1814 L JP на аукционе Heritage - January 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 января 2021
Сохранность F15 NGC
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1814 L JP на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1814 L JP на аукционе Heritage - July 12, 2018
Перу 1/2 эскудо 1814 L JP на аукционе Heritage - July 12, 2018
Продавец Heritage
Дата 12 июля 2018
Сохранность F15 NGC
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1814 L JP на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1814 L JP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Перу 1/2 эскудо 1814 L JP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1814 L JP на аукционе Heritage - September 13, 2009
Перу 1/2 эскудо 1814 L JP на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
Перу 1/2 эскудо 1814 L JP на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1814 L JP на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1814 L JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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