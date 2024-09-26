Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1/2 эскудо 1814 года L JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,873)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0491 oz) 1,5277 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1/2 эскудо 1814 года со знаком L JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1095 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2021
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 июля 2018
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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