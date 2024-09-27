Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1/2 эскудо 1821 года L JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,873)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0491 oz) 1,5277 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1/2 эскудо 1821 года со знаком L JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 512 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 1800 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
1160 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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