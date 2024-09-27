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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1/2 эскудо 1821 года L JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1821 года L JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 эскудо 1821 года L JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,873)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0491 oz) 1,5277 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1821
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1/2 эскудо 1821 года со знаком L JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 512 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 1800 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
1160 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Heritage - January 14, 2015
Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 1/2 эскудо 1821 L JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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