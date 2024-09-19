Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1816 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1816 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
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- Cayón (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1862 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
1011 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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