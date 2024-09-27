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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1819 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1819 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1819 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1819 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4399 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2600 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (8)
Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1064 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - September 13, 2016
Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - September 10, 2014
Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - August 13, 2014
Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - January 14, 2014
Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - January 6, 2014
Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - August 16, 2013
Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - August 16, 2013
Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - January 16, 2013
Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - January 10, 2013
Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - January 10, 2013
Продавец Stack's
Дата 10 января 2013
Сохранность F
Цена
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Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - January 8, 2012
Перу 4 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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