Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1819 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1819 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4399 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2600 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1064 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 января 2013
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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