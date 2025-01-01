AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936
Catálogo de monedas de Victoria (1837-1901)
Monedas agregadas en total: 155
Catálogo de monedasVictoria1837-1901
Precios y descripción de las monedas de Victoria
FotoDescripciónMetalPrecio prom.UNCPrecio prom.PROOFVentas
Gold$750-175
Australia, Victoria
Sovereign 1872 S WW WW "St. George"
Gold$280-046
Australia, Victoria
Half Sovereign 1897 S "Veiled head"
Gold$810-038
Australia, Victoria
Half Sovereign 1862
Gold-$660,00001
Australia, Victoria
Five Pounds 1887 S JEB
Gold$520-0101
Australia, Victoria
Sovereign 1885 S WW WW "St. George"
Gold$500-0135
Australia, Victoria
Sovereign 1873 S WW WW "Coat of arms"
Gold$600-086
Australia, Victoria
Sovereign 1874 M WW WW "St. George"
Gold$430-135
Australia, Victoria
Half Sovereign 1872 S "Coat of arms"
Gold$520-014
Australia, Victoria
Half Sovereign 1891 S JEB "Jubilee portrait"
Gold$290-01
Australia, Victoria
Half Sovereign 1876 S "Coat of arms"
Gold$320-022
Australia, Victoria
Half Sovereign 1896 M "Veiled head"
Gold$940-0217
Australia, Victoria
Sovereign 1865
Gold$1,900-059
Australia, Victoria
Sovereign 1880 M WW WW "Coat of arms"
Gold$3,500-092
Australia, Victoria
Sovereign 1856
Gold$650-2174
Australia, Victoria
Sovereign 1878 M WW WW "St. George"
Gold$680-1104
Australia, Victoria
Sovereign 1882 S WW WW "Coat of arms"
Gold$850-1247
Australia, Victoria
Sovereign 1884 M WW WW "Coat of arms"
Gold$850-030
Australia, Victoria
Half Sovereign 1871 S "Coat of arms"
Gold$2,900-024
Australia, Victoria
Half Sovereign 1884 M "Coat of arms"
Gold$700-0220
Australia, Victoria
Sovereign 1883 M WW WW "St. George"
Gold--01
Australia, Victoria
Two pounds 1887 S JEB
Gold$1,400-030
Australia, Victoria
Half Sovereign 1859
Gold$560-019
Australia, Victoria
Half Sovereign 1891 S "Jubilee portrait". Without JEB
Gold$870-2839
Australia, Victoria
Sovereign 1870
Gold$580-070
Australia, Victoria
Sovereign 1872 S WW WW "Coat of arms"
Gold$660-090
Australia, Victoria
Sovereign 1874 M WW WW "Coat of arms"
Gold$510$47,0000176
Australia, Victoria
Sovereign 1888 M JEB "Jubilee portrait"
Gold$1,300-021
Australia, Victoria
Half Sovereign 1886 M "Coat of arms"
Gold$820-1113
Australia, Victoria
Sovereign 1881 S WW WW "Coat of arms"
Gold$580-192
Australia, Victoria
Sovereign 1891 S JEB "Jubilee portrait"
Gold$690-1181
Australia, Victoria
Sovereign 1892 M JEB "Jubilee portrait"
Gold$1,700-054
Australia, Victoria
Sovereign 1858
Gold$1,600-0320
Australia, Victoria
Sovereign 1864
Gold$780-1366
Australia, Victoria
Sovereign 1867
Gold$2,300-040
Australia, Victoria
Half Sovereign 1866
Gold$360-023
Australia, Victoria
Half Sovereign 1873 M "Coat of arms"
Gold$1,400-046
Australia, Victoria
Half Sovereign 1883 S "Coat of arms"
Gold$1,100-1654
Australia, Victoria
Sovereign 1866
Gold$700-067
Australia, Victoria
Sovereign 1872 M WW WW "St. George"
Gold$620$5501297
Australia, Victoria
Sovereign 1879 M WW WW "St. George"
Gold$770-086
Australia, Victoria
Sovereign 1881 S WW WW "St. George"
Gold$690-0358
Australia, Victoria
Sovereign 1885 M WW WW "St. George"
Gold$1,700-1203
Australia, Victoria
Sovereign 1880 S WW WW "Coat of arms"
Gold$740-050
Australia, Victoria
Sovereign 1882 M WW WW "Coat of arms"
Gold$570-021
Australia, Victoria
Half Sovereign 1900 P "Veiled head"
Gold$950-284
Australia, Victoria
Sovereign 1862
Gold$2,200-1192
Australia, Victoria
Sovereign 1876 M WW WW "St. George"
Gold$950-0106
Australia, Victoria
Sovereign 1879 S WW WW "St. George"
Gold$1,100-178
Australia, Victoria
Sovereign 1883 M WW WW "Coat of arms"
Gold$930-2151
Australia, Victoria
Sovereign 1884 S WW WW "Coat of arms"
