Catálogo de monedas de Victoria (1837-1901)

Monedas agregadas en total: 155

Período de Victoria
Catálogo de monedasVictoria1837-1901
Australia, Victoria
Sovereign 1872 S WW WW "St. George"
Gold$750-175Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1897 S "Veiled head"
Gold$280-046Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1862
Gold$810-038Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Five Pounds 1887 S JEB
Gold-$660,00001Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1885 S WW WW "St. George"
Gold$520-0101Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1873 S WW WW "Coat of arms"
Gold$500-0135Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1874 M WW WW "St. George"
Gold$600-086Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1872 S "Coat of arms"
Gold$430-135Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1891 S JEB "Jubilee portrait"
Gold$520-014Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1876 S "Coat of arms"
Gold$290-01Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1896 M "Veiled head"
Gold$320-022Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1865
Gold$940-0217Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1880 M WW WW "Coat of arms"
Gold$1,900-059Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1856
Gold$3,500-092Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1878 M WW WW "St. George"
Gold$650-2174Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1882 S WW WW "Coat of arms"
Gold$680-1104Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1884 M WW WW "Coat of arms"
Gold$850-1247Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1871 S "Coat of arms"
Gold$850-030Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1884 M "Coat of arms"
Gold$2,900-024Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1883 M WW WW "St. George"
Gold$700-0220Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Two pounds 1887 S JEB
Gold--01Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1859
Gold$1,400-030Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1891 S "Jubilee portrait". Without JEB
Gold$560-019Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1870
Gold$870-2839Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1872 S WW WW "Coat of arms"
Gold$580-070Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1874 M WW WW "Coat of arms"
Gold$660-090Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1888 M JEB "Jubilee portrait"
Gold$510$47,0000176Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1886 M "Coat of arms"
Gold$1,300-021Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1881 S WW WW "Coat of arms"
Gold$820-1113Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1891 S JEB "Jubilee portrait"
Gold$580-192Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1892 M JEB "Jubilee portrait"
Gold$690-1181Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1858
Gold$1,700-054Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1864
Gold$1,600-0320Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1867
Gold$780-1366Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1866
Gold$2,300-040Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1873 M "Coat of arms"
Gold$360-023Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1883 S "Coat of arms"
Gold$1,400-046Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1866
Gold$1,100-1654Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1872 M WW WW "St. George"
Gold$700-067Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1879 M WW WW "St. George"
Gold$620$5501297Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1881 S WW WW "St. George"
Gold$770-086Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1885 M WW WW "St. George"
Gold$690-0358Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1880 S WW WW "Coat of arms"
Gold$1,700-1203Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1882 M WW WW "Coat of arms"
Gold$740-050Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1900 P "Veiled head"
Gold$570-021Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1862
Gold$950-284Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1876 M WW WW "St. George"
Gold$2,200-1192Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1879 S WW WW "St. George"
Gold$950-0106Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1883 M WW WW "Coat of arms"
Gold$1,100-178Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1884 S WW WW "Coat of arms"
Gold$930-2151
