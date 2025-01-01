flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de oro 2 libras de Victoria - Australia

type-coin
type-coin

2 libras 1887

AñoMarcaDescripciónAcuñación PROOFVentasVentas
1887S JEB1101
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaTodas monedas australianasaustralianas monedas con valor nominal 2 librasSubastas numismáticas