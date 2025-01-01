flag
Australia
Período: 1837-1936

Monedas de Australia

Monedas agregadas en total: 262

Monedas de Victoria
coin1837-1901Victoria
Monedas de Eduardo VII
coin1901-1910Eduardo VII
Monedas de Jorge V
coin1910-1936Jorge V

Descubre el valor de monedas australianas

FotoDescripciónMetalPrecio prom.UNCPrecio prom.PROOFVentas
Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1906 S
Gold$490-078Coin photoCoin photo
Australia, George V
Half Sovereign 1915 S
Gold$340-5179Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1872 S WW WW "St. George"
Gold$750-175Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1915 P
Gold$550-049Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1906 S
Gold$340-027Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1904 M
Gold$480-074Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1904 P
Gold$990-125Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1907 M
Gold$510-020Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1910 S
Gold$470-2228Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1908 M
Gold$450-021Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1897 S "Veiled head"
Gold$280-046Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1903 P
Gold$540-171Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1906 P
Gold$500-070Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1874 M WW WW "St. George"
Gold$600-086Coin photoCoin photo
Australia, George V
Half Sovereign 1914 S
Gold$320-053Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1914 S
Gold$640-263Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1923 S
Gold$15,000$41,000129Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1927 P
Gold$640-188Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1903 M
Gold$520-0101Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1896 M "Veiled head"
Gold$320-022Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1862
Gold$810-038Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Five Pounds 1887 S JEB
Gold-$660,00001Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1904 P
Gold$550-044Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1909 P
Gold$520-063Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1922 M
Gold$14,000-021Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1856
Gold$3,500-092Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1902 S
Gold$500-027Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1902 S
Gold$550-049Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1903 S
Gold$560-171Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1904 S
Gold$600-250Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1908 S
Gold$650-035Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1915 S
Gold$730-2187Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1921 S
Gold$1,900-060Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1909 P
Gold$620-015Coin photoCoin photo
Australia, George V
Half Sovereign 1915 P
Gold$340-022Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1905 M
Gold$600-189Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1908 M
Gold$580-1113Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1910 M
Gold$540-074Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1913 M
Gold$560-072Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1876 S "Coat of arms"
Gold$290-01Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1872 S "Coat of arms"
Gold$430-135Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1891 S JEB "Jubilee portrait"
Gold$520-014Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1908 P
Gold$1,400-014Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1910 S
Gold$260-156Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1905 P
Gold$810-259Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1907 P
Gold$530-058Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1910 P
Gold$810-069Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1911 P
Gold$550-041Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1914 P
Gold$480-379Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1918 M
Gold$520-053
