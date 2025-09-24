flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,053,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1880
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:560 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (220)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1880 "San Jorge" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23017 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 6024. La subasta tuvo lugar el 3 de junio de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 15 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 15 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
806 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
566 $
Precio en la divisa de la subasta 500 CHF
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 18 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta NOONANS - 24 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha24 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta
Australia Soberano 1880 M WW WW "San Jorge" en subasta V. GADOURY - 4 de octubre de 2025
VendedorV. GADOURY
Fecha4 de octubre de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1880. M. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1880. M. WW. WW. "San Jorge" es de 560 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1880. "San Jorge" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1880 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1880. M. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1880, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
