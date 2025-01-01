flag
AustraliaPeríodo:1837-1936

Monedas de de Australia 1880

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1880 S WW WW Escudo de armas
Precio promedio1700 $
Ventas
1203
Anverso
Reverso
Soberano 1880 M WW WW Escudo de armas
Precio promedio1900 $
Ventas
059
Anverso
Reverso
Soberano 1880 S WW WW San Jorge
Precio promedio760 $
Ventas
172
Anverso
Reverso
Soberano 1880 M WW WW San Jorge
Precio promedio560 $
Ventas
2222
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1880 S Escudo de armas
Precio promedio1000 $
Ventas
020
Categoría
Año
