Australia
Período:
1837-1936
1837-1936
Victoria
1837-1901
Eduardo VII
1901-1910
Jorge V
1910-1936
Página principal
Catálogo
Australia
1880
Monedas de de Australia 1880
Soberano 1880 S WW WW Escudo de armas
Precio promedio
1700 $
Ventas
1
203
Soberano 1880 M WW WW Escudo de armas
Precio promedio
1900 $
Ventas
0
59
Soberano 1880 S WW WW San Jorge
Precio promedio
760 $
Ventas
1
72
Soberano 1880 M WW WW San Jorge
Precio promedio
560 $
Ventas
2
222
1/2 soberano 1880 S Escudo de armas
Precio promedio
1000 $
Ventas
0
20
