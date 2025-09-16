flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,459,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1880
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1880 "Escudo de armas" con marca de ceca S WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23305 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 10465. La subasta tuvo lugar el 2 de enero de 2012.

Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
1880 $
Precio en la divisa de la subasta 1400 GBP
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 2 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de mayo de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
2600 $
Precio en la divisa de la subasta 2600 USD
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Stack's - 15 de agosto de 2024
VendedorStack's
Fecha15 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 16 de mayo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de mayo de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1880 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 de septiembre de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha16 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1880. S. WW. WW. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1880. S. WW. WW. "Escudo de armas" es de 1700 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1880. "Escudo de armas" con letras S WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1880 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1880. S. WW. WW. "Escudo de armas"?

Para vender Soberano del 1880, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

