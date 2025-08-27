Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

flag
Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,053,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1880
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1880 "Escudo de armas" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 749 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 6200. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
2423 $
Precio en la divisa de la subasta 1800 GBP
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Warin Global Investments - 23 de mayo de 2025
VendedorWarin Global Investments
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
2510 $
Precio en la divisa de la subasta 2225 EUR
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 31 de octubre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de octubre de 2023
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Künker - 19 de octubre de 2023
VendedorKünker
Fecha19 de octubre de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 28 de agosto de 2022
VendedorHeritage
Fecha28 de agosto de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónF
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2021
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 5 de diciembre de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha5 de diciembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
VendedorStack's
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2021
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1880 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 28 de marzo de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de marzo de 2021
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1880. M. WW. WW. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1880. M. WW. WW. "Escudo de armas" es de 1900 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1880. "Escudo de armas" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1880 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1880. M. WW. WW. "Escudo de armas"?

Para vender Soberano del 1880, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

