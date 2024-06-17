flag
Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC3,262,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1889
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (230)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1889 "Retrato jubilar" con marca de ceca S JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 24131 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 10800. La subasta tuvo lugar el 17 de junio de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Hermes Auctions - 26 de agosto de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
835 $
Precio en la divisa de la subasta 625 GBP
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Auction World - 20 de julio de 2025
VendedorAuction World
Fecha20 de julio de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
880 $
Precio en la divisa de la subasta 131000 JPY
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Hermes Auctions - 15 de julio de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha15 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Hermes Auctions - 24 de junio de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha24 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Hermes Auctions - 29 de abril de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Holmasto - 8 de marzo de 2025
VendedorHolmasto
Fecha8 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 18 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 15 de octubre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 18 de junio de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1889. S. JEB. "Retrato jubilar"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1889. S. JEB. "Retrato jubilar" es de 800 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,56 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1889. "Retrato jubilar" con letras S JEB?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1889 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1889. S. JEB. "Retrato jubilar"?

Para vender Soberano del 1889, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

