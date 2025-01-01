flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1889

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1889 S JEB Retrato jubilar
Precio promedio800 $
Ventas
0230
Anverso
Reverso
Soberano 1889 M JEB Retrato jubilar
Precio promedio540 $
Ventas
1174
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1889 S JEB Retrato jubilar
Precio promedio880 $
Ventas
024
