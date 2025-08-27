flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC64,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1889
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:880 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (24)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1889 "Retrato jubilar" con marca de ceca S JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 34292 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 5520. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
389 $
Precio en la divisa de la subasta 300 GBP
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
2280 $
Precio en la divisa de la subasta 2280 USD
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 2 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Stack's - 16 de noviembre de 2022
VendedorStack's
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 4 de septiembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 28 de junio de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha28 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta DNW - 9 de marzo de 2022
VendedorDNW
Fecha9 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta CHS Basel Numismatics - 21 de noviembre de 2021
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta CHS Basel Numismatics - 22 de agosto de 2021
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha22 de agosto de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Baldwin's of St. James's - 27 de septiembre de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha27 de septiembre de 2018
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Baldwin's of St. James's - 30 de noviembre de 2016
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha30 de noviembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Künker - 1 de octubre de 2015
VendedorKünker
Fecha1 de octubre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 22 de septiembre de 2015
VendedorHeritage
Fecha22 de septiembre de 2015
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de mayo de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de mayo de 2015
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 14 de abril de 2015
VendedorHeritage
Fecha14 de abril de 2015
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 25 de septiembre de 2014
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha25 de septiembre de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 1 de octubre de 2013
VendedorHeritage
Fecha1 de octubre de 2013
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Herrero - 13 de diciembre de 2012
VendedorHerrero
Fecha13 de diciembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1889 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Westfälische - 14 de febrero de 2012
VendedorWestfälische
Fecha14 de febrero de 2012
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1889. S. JEB. "Retrato jubilar"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1889. S. JEB. "Retrato jubilar" es de 880 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1889. "Retrato jubilar" con letras S JEB?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1889 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1889. S. JEB. "Retrato jubilar"?

Para vender 1/2 soberano del 1889, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

